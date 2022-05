У поєдинку останнього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здійснив камбек проти Астон Вілли та став чемпіоном поточного сезону в Англії.

Після поєдинку український захисник "містян" Олександр Зінченко, який відзначився результативною передачею після виходу на заміну, торкнувся теми російського вторгнення на територію України.

"Це неймовірні емоції для мене. Для всіх українців, які зараз змушені буквально виживати через російську агресію.

Я так пишаюся тим, що я українець. Я хотів би якось принести цей титул в Україну для всіх українців, тому що вони на це заслуговують", — заявив Олексадр Зінченко після матчу з Астон Віллою.

🗣 “I’m so proud to be Ukrainian. I would love to one day bring this title to Ukraine for all Ukrainian people because they deserve it.”



Oleksandr Zinchenko post match press conference after winning the Premier League. 💛💙 pic.twitter.com/FuQ3e60Wi8