Українець не зміг стримати сліз після перемоги у англійській Прем'єр-лізі.
Олександр Зінченко, Getty images
23 травня 2022, 18:27
У поєдинку останнього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здійснив камбек проти Астон Вілли та став чемпіоном поточного сезону в Англії.
Після поєдинку український захисник "містян" Олександр Зінченко, який відзначився результативною передачею після виходу на заміну, торкнувся теми російського вторгнення на територію України.
"Це неймовірні емоції для мене. Для всіх українців, які зараз змушені буквально виживати через російську агресію.
Я так пишаюся тим, що я українець. Я хотів би якось принести цей титул в Україну для всіх українців, тому що вони на це заслуговують", — заявив Олексадр Зінченко після матчу з Астон Віллою.
Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Астон Вілла ви можете на Football.ua.