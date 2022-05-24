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Олександр Зубков привітав Олександра Зінченка із чемпіонством в Англії.

Півзахисник збірної України Олександр Зубков прокоментував підготовку національної команди до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії, а також привітав Олександра Зінченка із чемпіонством в англійській Прем'єр-лізі разом із Манчсетер Сіті.

"Гарно почуваємося. Усі хлопці викладаються максимально. Тут хороша погода, готуємося з гарним настроєм.

Пораділи за Зінченка, дуже хвилювалися за нього, тому що сезон був важким, усе вирішувалося в останній грі. Ми стежили за матчем, нам адміністратори повідомили, що Сашко став чемпіоном. Звичайно, привітаємо його після приїзду", - наводить слова Зубкова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч між збірними України та Шотландії відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк.