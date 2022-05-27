Англия

Італійський тренер не збирається залишати лондонців.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте залишиться у команді наступного сезону, повідомляє Фабриціо Романо.

Авторитетний журналіст, посилаючись на свої джерела, стверджує, що майбутнє італійського фахівця у стані "шпор" – вирішене питання.

Також повідомляється, що тепер Тоттенгем закцентує увагу на продовженні контракту з Харрі Кейном та підписанні Івана Перишича.

Нагадаємо, що Форстер стане першим підписанням Тоттенгему влітку.