Футболісти в повній мірі продемонстрували свої воротарські здібності.
аарон рамсдейл, getty images
25 травня 2022, 14:50
Англійська Прем'єр-Ліга оголосила початок голосування на звання автора найкращого воротарського сейву в сезоні.
На індивідуальну нагороду претендують одразу десять воротарів, а саме Аарон Рамсдейл, Аліссон Беккер, Давід Де Хеа, Берндт Лено, Еміліано Мартінес, Джордан Пікфорд, Нік Поуп, Едуар Менді та Мартін Дубравка.
Цікаво, що до голосування потрапило одразу два рятування власних воріт від голкіпера Манчестер Юнайтед.
Раніше стало відомо, хто став найкращим тренером сезону АПЛ.