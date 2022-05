Англійська Прем'єр-Ліга оголосила початок голосування на звання автора найкращого воротарського сейву в сезоні.

На індивідуальну нагороду претендують одразу десять воротарів, а саме Аарон Рамсдейл, Аліссон Беккер, Давід Де Хеа, Берндт Лено, Еміліано Мартінес, Джордан Пікфорд, Нік Поуп, Едуар Менді та Мартін Дубравка.

Who will win the first ever Castrol Save of the Season award? 🧤



Vote now 👉 https://t.co/zaCfx7hYhS#PLAwards pic.twitter.com/THfpmArKjk