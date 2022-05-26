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Football.ua напередодні фіналу Ліги чемпіонів згадує київський фінал між Реалом та Ліверпулем.

Рівно чотири роки тому відбувся один з найяскравіших фіналів в історії Ліги чемпіонів. Для однієї команди він приніс неабиякі емоції, а для іншої — суцільне розчарування. Мадридський Реал тоді, в Києві, виграв свій третій поспіль кубок ЛЧ. Ліверпуль виглядав непогано, але програв через помилки голкіпера Лоріса Каріуса та погану реалізацію своїх моментів.

Після матчу головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп жалівся на жахливе суддівство Мілорада Мажича. Німецький коуч розповідав про жорстокість від тодішнього капітана Реала Серхіо Рамоса, через якого закінчив гру головна надія "червоних" Мо Салах. Зідан був задоволений. Той момент був піком у кар'єрі французького тренера, моментом його слави. Справді, не кожен тренер може виграти Лігу чемпіонів, а француз зробив це тричі поспіль, увійшовши в історію футболу.

Після того фіналу відбулось багато чого: Ліверпуль зміцнився, виграв ЛЧ наступного року у матчі з Тоттенгемом, став справжнім лідером АПЛ. В Реала почались проблеми після уходу Кріштіану Роналду, і лише у цьому сезоні "королівський клуб" зумів знайти свою гру з Карло Анчелотті на чолі та Карімом Бензема попереду, вигравши чемпіонат Іспанії. Але давайте згадаємо, як проходив той фінал, у столиці України, яка наразі страждає від війни.

Після того, як стало ясно, що у Києві пройде фінал Ліги чемпіонів, до міста була прикута увага від багатьох фанатів футболу. А коли всі дізнались, хто саме зіграє у фіналі — білети були розпродані за хвилини. Але без проблем обійтись не вдалось. Ціни на готелі, хостели та аренду квартир підскочили у десятки разів. Через це фанати почали здавати свої квитки.

В день гри, коли трибуни були максимально забиті (тоді на НСК Олімпійському зібралось більше 60 тисяч фанів), відбулась церемонія відкриття, на якій виступила співачка Дуа Ліпа, виконав свої хіти. Транслювали гру по всьому світу, журналістів було повним-повно, та серед них можна було зустріти легендарних футболістів з обох сторін.

Давайте вже до самої гри. Состави команд були оптимальні. Слабких місць не було ні у Зінедіна Зідана, ні у Юргена Клоппа. Судив поєдинок, як ми раніше зазначали, сербський рефері Мілорад Мажич.

Розпочалась гра під контролем команди з Англії. На шостій хвилині Садіо Мане міг виходити віч-на-віч з Кейлором Навасом після розрізного пасу від Джордана Гендерсона, але здорово зіграв Рафаель Варан, який зупинив вінгера, вибивши м'яч у підкаті. Не пройшло і хвилини, а Ліверпуль знову створив момент. Александер-Арнольд міг забивати, але не встиг випередити Наваса. 15 хвилина матчу — момент у Кріштіану Роналду. Зірка футболу увірвався до штрафного майданчика, сильно пробив, але м'яч полетів вище воріт.

В середині першого тайму, а саме на 29 хвилині, сталося рокове зіткнення Мохамеда Салаха та Серхіо Рамоса. В результаті Мо пошкодив плече. Єгиптянин намагався продовжити гру, але невдовзі зрозумів, що це неможливо. Трохи згодом травму отримав Дані Карвахаль, який постраждав у боротьбі з Енді Робертсоном. Дані навіть не намагався продовжити гру, та зі сльозами на очах, як і Салах, залишив поле.

Перший тайм закінчився із рахунком 0:0, хоча Бензема и забив на 43, але гол відмінили через положення поза грою. Але усі пам'ятають, що найцікавіше команди залишили на другі 45 хвилин протистояння.

Другий тайм розпочався вже з топового моменту від Реала. Іско на 48 хвилині мав виводити свою команду вперед, але завадила йому це зробити поперечка воріт Каріуса. Минуло дві хвилини, і трапився один з найпам'ятніших ляпів в історії футболу. Лоріс вводив м'яч рукою у гру, але влучив прямо в ногу Каріма Бензема. Карім побіг святкувати, а Каріус кричав. Кричав від відчаю. Складно передбачити, що відбувалось в голові німецького голкіпера, але він явно корив себе за таку грубу помилку.

Не довго на табло була перевага Реала, а точніше до 55 хвилини. На подачу з кутового зреагував Джеймс Мілнер. Англієць пробив головою, а його удар замкнув Садіо Мане, зрівнявши рахунок — 1:1. Розчаровані обличчя лідерів Реала та стримана радість від сенегальця та ко.

Що відбулось на 63 хвилині — то вже історія. Історія одного хлопця на ім'я Гарет Бейл. Його життя поділилось на до та після. До цього голу, та після нього. Навіс від Марсело, і Бейл, склавшись у повітрі, відправляє м'яч у ліву дев'ятку ударом через себе. "What a goal, Vaya objetivo, bellissimo obiettivo", — доносилось з трибун від коментаторів та вболівальників. Тоді, згодом після гри, велись дискусії про те, чому цей гол не став найкрасивішим у розіграші Ліги чемпіонів. Та і зараз це, м'яко кажучі, незрозуміло.

Ліверпуль не збирався складати зброю. Команда багато атакувала. Згадати тільки момент Садіо Мане на 70 хвилині, коли той завдав більярдного пострілу в лівий нижній кут, а Наваса врятувала стійка. Емоції не втихали, тому що "червоні" вірили у себе.

Якщо б у Юргена Клоппа журналісти спитали, який момент поховав Ліверпуль у тому матчі, то він назвав би не перший ляп власного голкіпера, а другий. Дійсно, після того, як Гарет Бейл знову забив Каріусу, Ліверпуль перестав вірити у перемогу. А гол був ще той... Не сильний удар валлійця мав стати легкою прогулянкою для Каріуса, але він випустив м'яча у ворота. Зрадницький гол. Це був кінець для "мерсисайдців" та тріумф для мадридців.

Футбол не прощає помилок на такому високому рівні. Скільки би Клопп не втішав воротаря після матчу, говорячи, що поразка лежить на самому коучі, для Лоріса Каріуса кар'єра в Ліверпулі була закінчена. "Червоні" того літа купили собі Аліссона в Роми, який наразі є одним з найтоповіших воротарів світу. Каріус наразі хоч і належить Ліверпулю, але не грає взагалі. Останній раз він виходив на поле у сезоні-2020/21 у футболці берлінського Уніону, де виступав на правах оренди. Також він мав досвід матчів за Бешикташ, але і у Туреччині не прижився через постійні помилки.

Герой того фіналу Гарет Бейл мав стати талісманом Мадриду після переходу Кріштіану Роналду до Ювентуса. Але склалося не так, як бажалось. Він знизив до себе вимоги, став якщо і виходити на поле, то з лави для запасних. Поїздка до рідного Тоттенгему не увінчалася успіхом. Влітку 2022 року він має залишити Реал з прізвиськом "невдаха".

Реал - Ліверпуль 3:1

Голи: Бензема, 51, Бейл, 64, 83 — Мане, 55

Реал: Навас — Карвахаль (Начо, 37), Варан, Рамос, Марсело — Модріч, Каземіро, Кроос — Іско (Бейл, 62) — Бензема (Асенсіо, 89), Роналду.

Ліверпуль: Каріус — Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон — Вейналдум, Гендерсон, Мілнер (Джан, 83) — Салах (Лаллана, 31), Фірміно, Мане.

Попередження: Мане

Фінал Ліги чемпіонів-2022, де знову зустрінуться Реал та Ліверпуль, буде іншим, але, сподіваємось, не меньш цікавим. Він пройде 28 травня у Франції, на арені Стад де Франс. Почнеться поєдинок о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.