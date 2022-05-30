Англия

У послугах українця Олександра Зінченка зацікавлені кілька клубів АПЛ.

Авторитетне видання The Athletic повідомляє, що варіант із підписанням Зінченка розглядають Евертон та Ньюкасл.

При цьому клуби бачать в українці центрального півзахисника. Евертон і Ньюкасл шукають гравця, який вміє діяти з м'ячем та зупиняти атаки суперника. І саме Зінченко є кандидатом на цю роль для обох клубів.

Зазначимо, що у Евертоні виступає інший українець – Віталій Миколенко.

Цього сезону Зінченко провів у футболці Ман Сіті 28 матчів у всіх турнірах і відзначився п'ятьма результативними передачами.

Раніше в прессі ходили чутки про зацікавленість у послугах Олександра з боку Арсеналу.