Обидва захисники продовжать кар'єру в іншому клубі.
Аксель Туанзебе, getty images
03 червня 2022, 19:59
Манчестер Юнайтед продовжує роботу над формуванням складу для наступного сезону.
Як повідомляє Фабриціо Романо, Ерік Байї та Аксель Туанзебе покинуть клуб у найближче літнє трансферне вікно.
Авторитетний журналіст стверджує, що питання вирішене, тоді як Діогу Далот залишиться, а щодо Аарона Ван-Бісака готові вислухати пропозиції.
Нагадаємо, що раніше Барселона та Манчестер Юнайтед розпочали переговори про трансфер де Йонга.