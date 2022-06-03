Англия

Обидва захисники продовжать кар'єру в іншому клубі.

Манчестер Юнайтед продовжує роботу над формуванням складу для наступного сезону.

Як повідомляє Фабриціо Романо, Ерік Байї та Аксель Туанзебе покинуть клуб у найближче літнє трансферне вікно.

Авторитетний журналіст стверджує, що питання вирішене, тоді як Діогу Далот залишиться, а щодо Аарона Ван-Бісака готові вислухати пропозиції.

Нагадаємо, що раніше Барселона та Манчестер Юнайтед розпочали переговори про трансфер де Йонга.