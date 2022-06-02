Черговий гравець "червоних дияволів" не виступатиме під керівництвом Еріка тен Хага.
Хуан Мата, Манчестер Юнайтед
02 червня 2022, 12:21
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід атакуючого півзахисника Хуана Мати, контракт якого підходить до свого завершення влітку 2022 року.
Сторони вирішили не продовжувати співпрацю, тому 34-річний іспанець залишить стан "червоних дияволів" на правах вільного агента.
Нагадаємо, що Хуан Мата перейшов у Манчестер Юнайтед у січні 2014 року. З того моменту іспанець провів 285 поєдинків, забив 51 гол та виграв чотири трофеї.