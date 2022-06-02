Англия

Черговий гравець "червоних дияволів" не виступатиме під керівництвом Еріка тен Хага.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід атакуючого півзахисника Хуана Мати, контракт якого підходить до свого завершення влітку 2022 року.

Сторони вирішили не продовжувати співпрацю, тому 34-річний іспанець залишить стан "червоних дияволів" на правах вільного агента.

Нагадаємо, що Хуан Мата перейшов у Манчестер Юнайтед у січні 2014 року. З того моменту іспанець провів 285 поєдинків, забив 51 гол та виграв чотири трофеї.