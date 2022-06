Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід атакуючого півзахисника Хуана Мати, контракт якого підходить до свого завершення влітку 2022 року.

Сторони вирішили не продовжувати співпрацю, тому 34-річний іспанець залишить стан "червоних дияволів" на правах вільного агента.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed 🔴#MUFC