Испания

"Червоні дияволи" мають намір скористатися фінансовим становищем "блаугранас".

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного голландця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який розпочав переговори з представниками Барселони.

Зазначається, що сам футболіст має намір виступати у Лізі чемпіонів.

Проте керівництво "червоних дияволів" хоче скористатися фінансовим становищем "блаугранас", які змушені продавати гравців, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей. Орієнтовна вартість футболіста оцінюється у 85 мільйонів євро.

У минулій кампанії де Йонг провів 46 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона не може зареєструвати Крістенсена та Кессьє.