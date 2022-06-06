Англия

Іспанський захисник може продовжити кар'єру у Англії.

Захисник Бетіса Алекс Морено може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

За інформацією джерела, Фулгем готов викласти за 28-річного іспанця 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Морено провів 30 поєдинків, у яких забив п'ять голів і віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Фулгем може підписати контракт із українцем Андрієм Ярмоленком.