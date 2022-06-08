Контракт із 24-річним данцем розрахований до літа 2027 року.
Расмус Крістенсен, leedsunited.com
08 червня 2022, 21:34
Лідс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Зальцбурга Расмусом Крістенсеном.
Угода з 24-річним данцем розрахована до літа 2027 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 10 мільйонів євро.
Минулого сезону Крістенсен провів 44 матчі, в яких забив 10 голів і віддав 8 результативних передач. Разом із Зальцбургом він тричі поспіль ставав чемпіоном Австрії.