Англия

Контракт із 24-річним данцем розрахований до літа 2027 року.

Лідс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Зальцбурга Расмусом Крістенсеном.

Угода з 24-річним данцем розрахована до літа 2027 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Крістенсен провів 44 матчі, в яких забив 10 голів і віддав 8 результативних передач. Разом із Зальцбургом він тричі поспіль ставав чемпіоном Австрії.