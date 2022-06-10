Англия

Форвард прокоментував отримання індивідуальної нагороди ПФА.

Нападник Ліверпулю Мохамед Салах прокоментував отримання нагороди найкращому футболісту Англійської Прем'єр-Ліги за версією Професійної футбольної асоціації.

Футболіст зауважив, що волів би виграти, перш за все, командні трофеї.

"Дуже приємно виграти цю нагороду, адже за тебе голосують футболісти, твої суперники. Я би дуже хотів виграти Лігу чемпіонів та АПЛ, але індивідуальна нагорода також показує, що ти зробив гарну роботу.

Звісно, що для мене важливіші командні трофеї, ніж індивідуальні. Однак, таке голосування показує, що я був теж на високому рівні, хоч і не виграв тих кубків", — розповів Салах.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Салах розділив звання найкращого бомбардира англійської Прем'єр-ліги з Харрі Кейном із Тоттенгема, забивши 23 м'ячі.

Також Мохамед став найкращим асистентом АПЛ (13 асистів) і найкращим за системою гол+пас — 36 результативних дій.

Раніше повідомлялося, що гол Салаха визнаний найкращим в АПЛ у сезоні-2021/22.