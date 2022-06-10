У символічній збірній переважають футболісти Ліверпуля.
Кріштіану Роналду, Getty Images
10 червня 2022, 10:20
Професійна футбольна асоціація у своєму офіційному твіттері презентувала символічну збірну за підсумками минулого сезону в англійській Прем'єр-лізі.
До списку символічної команди потрапили одразу шість представників Ліверпуля. Ще троє представляють чемпіонів АПЛ – Манчестер Сіті.
Воротар: Аліссон Бекер (Ліверпуль).
Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Антоніо Рюдігер (Челсі), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль).
Півзахисники: Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Тьяго Алькантара (Ліверпуль), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).
Нападники: Мохамед Салах (Ліверпуль), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Садіо Мане (Ліверпуль).
Раніше повідомлялося, що Салах був визнаний найкращим гравцем минулого сезону АПЛ, а Фоден — найкращий молодий гравець чемпіонату Англії.