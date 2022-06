Асоціація професійних футболістів визнала вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха найкращим гравцем року. Про це повідомляє прес-служба асоціації.

Для єгиптянина це друга нагорода гравцеві сезону від ПФА за підсумками минулої кампанії. Він став дев'ятим футболістом, якому було вручено дві нагороди від ПФА в одному сезоні.

A second @PFA Player of the Year award for @MoSalah 🏆😁 pic.twitter.com/4kYPVxUKRV