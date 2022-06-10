Англия

Вдруге у кар'єрі єгиптянина визнали найкращим гравцем року за версією ПФА.

Асоціація професійних футболістів визнала вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха найкращим гравцем року. Про це повідомляє прес-служба асоціації.

Для єгиптянина це друга нагорода гравцеві сезону від ПФА за підсумками минулої кампанії. Він став дев'ятим футболістом, якому було вручено дві нагороди від ПФА в одному сезоні.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Салах розділив звання найкращого бомбардира англійської Прем'єр-ліги з Харрі Кейном із Тоттенгема, забивши 23 м'ячі.

Також Мохамед став найкращим асистентом АПЛ (13 асистів) і найкращим за системою гол+пас — 36 результативних дій.

Раніше повідомлялося, що гол Салаха визнаний найкращим в АПЛ у сезоні-2021/22.