Англия

Футболіст в рекордний раз отримав індивідуальну нагороду.

Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа став найкращим гравцем "червоних дияволів" за версією своїх товаришів по команді.

Футболіст отримав цю нагороду вже вчетверте, що є рекордом клубу.

🥁 The award for our 2021/22 Players' Player of the Year goes to...



1⃣ @D_DeGea! 👏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 3, 2022

В минулому сезоні іспанець зіграв за Манчестер Юнайтед 46 матчів, в яких пропустив 66 м'ячів, зберігши свої ворота у недоторканності десять разів.

Також Де Хеа разом із низкою воротарів претендує на звання автора найкращого сейву сезону АПЛ.