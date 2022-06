Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа став найкращим гравцем "червоних дияволів" за версією своїх товаришів по команді.

Футболіст отримав цю нагороду вже вчетверте, що є рекордом клубу.

