Манчестер Сіті після оголошення про перехід Ерлінга Голанда готовий продовжити роботу на трансферному ринку.

Як повідомляє видання The Times, "городяни" тепер зосередять зусилля на підписанні півзахисника Лідса Калвіна Філліпса.

В минулому сезоні Філліпс відіграв 20 матчів в АПЛ, в яких віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що півзахісник Лідсу Калвін Філліпс не перейде до МЮ через свої фанатські почуття