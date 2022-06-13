Англия

"Городяни" хочуть посилити лінію півзахисту.

Манчестер Сіті після оголошення про перехід Ерлінга Голанда готовий продовжити роботу на трансферному ринку.

Як повідомляє видання The Times, "городяни" тепер зосередять зусилля на підписанні півзахисника Лідса Калвіна Філліпса.

В минулому сезоні Філліпс відіграв 20 матчів в АПЛ, в яких віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що півзахісник Лідсу Калвін Філліпс не перейде до МЮ через свої фанатські почуття