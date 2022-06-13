"Городяни" хочуть посилити лінію півзахисту.
Калвін Філліпс, getty images
13 червня 2022, 20:19
Манчестер Сіті після оголошення про перехід Ерлінга Голанда готовий продовжити роботу на трансферному ринку.
Як повідомляє видання The Times, "городяни" тепер зосередять зусилля на підписанні півзахисника Лідса Калвіна Філліпса.
В минулому сезоні Філліпс відіграв 20 матчів в АПЛ, в яких віддав одну гольову передачу.
Нагадаємо, що півзахісник Лідсу Калвін Філліпс не перейде до МЮ через свої фанатські почуття