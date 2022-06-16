Англия

"Каноніри" ведуть переговори щодо підписання талановитого гравця.

Арсенал розглядає різні варіанти посилення середньої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" запропонували за півзахисника Порту Фабіу Вієйру 35 мільйонів євро плюс бонуси.

У контракті гравця прописано суму відступних у розмірі 50 мільйонів євро, але лондонці хочуть домовитися про меншу ціну.

У поточному сезоні Фабіу Вієйра провів 39 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився сімома голами та шістнадцятьма асистами.

Нагадаємо, що Арсенал впевнений у підписанні двох гравців влітку — Жезуса та Тілеманса.