Англия

"Фіалки" не викуповували контракт уругвайського хавбека.

Півзахисник Лукас Торрейра повернувся до Арсеналу після оренди у Фіорентіні. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "фіалок" не стало активувати опцію викупу 26-річного уругвайця, яка становила близько 15 мільйонів євро.

"Мені сумно – я робив усе можливе, щоб залишитися тут, але хтось не захотів", – сказав Торрейра.

Чинний контракт футболіста з Арсеналом розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Торрейра провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.