Англия

Лондонська команда шукає заміну для Бернда Лено, що йде.

Воротар Барселони Нето може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного бразильця зацікавлений Арсенал, який шукає заміну для Бернда Лено, який був змінником Аарона Рамсдейла.

На оренді футболіста наполягає головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Чинний контракт Нето розрахований до літа 2023 року. Минулого сезону воротар провів лише чотири матчі, в яких пропустив п'ять м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла хоче орендувати Нето у Барселони.