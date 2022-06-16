Пропонуємо до вашої уваги добірку взяття воріт від найкращих голеодорів сезону.
Кріштіану Роналду, getty images
16 червня 2022, 23:52
Черговий сезон елітного дивізіону чемпіонату Англії подарував нам безліч яскравих матчів та красивих голів.
Офіційний Youtube-канал англійської Прем'єр-ліги зібрав голи найкращих бомбардирів сезону в одному відео:
Мохамед Салах — Ліверпуль — 23
Сон Хин Мін — Тоттенгем — 23
Кріштіану Роналду — Манчестер Юнайтед — 18
Гаррі Кейн — Тоттенгем — 17
Садіо Мане — Ліверпуль — 16
Кевін Де Брюйне — Манчестер Сіті — 15
Діогу Жота — Ліверпуль — 15
Джеймі Варді — Лестер — 15
Вільфрід Заа — Крістал Пелас — 14
Рахім Стерлінг — Манчестер Сіті — 13
Нагадаємо, що на Football.ua доступно Топ-10 найкращих результативних передач у Бундеслізі-2021/22.