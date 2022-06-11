Германия

Представляємо до вашої уваги відео найкращих гольових передач минулого сезону німецького чемпіонату.

Черговий сезон у німецькій Бундеслізі добіг кінця і він традиційно подарував нам багато яскравих та ефектних моментів.

Офіційний YouTube-каналу Бундесліги виділив десятку найкращих результативних передач у минулому сезоні чемпіонату Німеччини.

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