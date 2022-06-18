Англия

Авторитетний інсайдер підтверджує інтерес до українця з боку Евертона та інших клубів.

Атакуючий півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко, який також здатний закрити позицію лівого захисника, може залишити Манчестер Сіті у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "містяни" готові розлучитися з 25-річним українцем, оскільки прагнуть підписати вінгбека Брайтона Марка Кукурелью — чинний чемпіон Англії незабаром зробить офіційну пропозицію по іспанцю.

Таким чином, якщо Манчестер Сіті вдасться отримати Кукурелью, то Зінченко може змінити клубну прописку.

Авторитетний інсайдер підтверджує інтерес до українця з боку Евертона та інших клубів, про що стало відомо раніше.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів за Манчестер Сіті 28 матчів у всіх турнірах, у яких він віддав п'ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро.