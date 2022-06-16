Українець може перебратися до США.
Андрій Ярмоленко, getty images
16 червня 2022, 19:59
Андрій Ярмоленко знаходиться в пошуку нового клубу, тому що у нього закінчився контракт із Вест Гемом, а сторони не змогли домовитися про нову угоду.
Як повідомляє журналіст Том Богерт, агенти запропонували послуги українського вінгера представникам МЛС.
Минулого сезону Ярмоленко провів 32 матчі, в яких забив три голи і віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що в Ярмоленка є й інші варінти продовження кар'єри. В Туреччині ним наразі цікавиться Бешикташ.