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Українець може перебратися до США.

Андрій Ярмоленко знаходиться в пошуку нового клубу, тому що у нього закінчився контракт із Вест Гемом, а сторони не змогли домовитися про нову угоду.

Як повідомляє журналіст Том Богерт, агенти запропонували послуги українського вінгера представникам МЛС.

Минулого сезону Ярмоленко провів 32 матчі, в яких забив три голи і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що в Ярмоленка є й інші варінти продовження кар'єри. В Туреччині ним наразі цікавиться Бешикташ.