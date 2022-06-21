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Очолив список Кіліан Мбаппе, а за ним розташувалися Карім Бензема та Мемфіс Депай.

УЄФА спільно з FedEx Performance Zone оновила рейтинг найкращих футболістів серед європейських збірних. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Очолив рейтинг нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе, за яким у трійці найкращих розташувалися його співвітчизник із мадридського Реала Карім Бензема та вінгер Барселони Мемфіс Депай із Нідерландів.

У сотню найкращих футболістів потрапили двоє українців — вінгер Андрій Ярмоленко, який нині є вільним агентом після відходу з Вест Гема, а також захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко. Ярмоленко посів 91 місце, а Матвієнко – 92.

Список найкращих гравців європейських збірних:

1. Кіліан Мбаппе (Франція);

2. Карим Бензема (Франція);

3. Мемфіс Депай (Нідерланди);

4. Гарі Кейн (Англія);

5. Кріштіану Роналду (Португалія);

6. Еміль Форсберг (Швеція);

7. Серхіо Бускетс (Іспанія);

8. Ігор Армаш (Молдова);

9. Антуан Грізманн (Франція);

10. Кевін Де Брейне (Бельгія)

...

91. Андрій Ярмоленко;

92. Микола Матвієнко;

148. Микола Шапаренко;

149. Роман Яремчук;

184. Ілля Забарний.

Повний рейтинг усіх футболістів збірної України можна переглянути ТУТ.