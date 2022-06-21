Очолив список Кіліан Мбаппе, а за ним розташувалися Карім Бензема та Мемфіс Депай.
Микола Матвієнко та Андрій Ярмоленко, УАФ
21 червня 2022, 15:45
УЄФА спільно з FedEx Performance Zone оновила рейтинг найкращих футболістів серед європейських збірних. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Очолив рейтинг нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе, за яким у трійці найкращих розташувалися його співвітчизник із мадридського Реала Карім Бензема та вінгер Барселони Мемфіс Депай із Нідерландів.
У сотню найкращих футболістів потрапили двоє українців — вінгер Андрій Ярмоленко, який нині є вільним агентом після відходу з Вест Гема, а також захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко. Ярмоленко посів 91 місце, а Матвієнко – 92.
Список найкращих гравців європейських збірних:
1. Кіліан Мбаппе (Франція);
2. Карим Бензема (Франція);
3. Мемфіс Депай (Нідерланди);
4. Гарі Кейн (Англія);
5. Кріштіану Роналду (Португалія);
6. Еміль Форсберг (Швеція);
7. Серхіо Бускетс (Іспанія);
8. Ігор Армаш (Молдова);
9. Антуан Грізманн (Франція);
10. Кевін Де Брейне (Бельгія)
...
91. Андрій Ярмоленко;
92. Микола Матвієнко;
148. Микола Шапаренко;
149. Роман Яремчук;
184. Ілля Забарний.
Повний рейтинг усіх футболістів збірної України можна переглянути ТУТ.