Англия

51-річний англієць замінить на цій посаді Майкла Райлі.

Колишній арбітр світового рівня Говард Вебб цьогорічного міжсезоння очолить суддівський корпус англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 51-річний англієць замінить на цій посаді Майкла Райлі, який керував арбітрами чемпіонату Англії протягом 13 років.

Зазначимо, що з 2017 року Вебб очолює суддівський корпус американської ліги МЛС, а раніше він працював на аналогічній посаді в Саудівській Аравії.

Як арбітр Вебб обслужив 296 матчів в АПЛ у період з 2003 до 2014 року.