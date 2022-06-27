Англия

Функціонер піде з клубу разом із Грановською та іншими.

Легендарний воротар лондонського Челсі Петр Чех останнім часом працював у клубі, займаючи посаду технічного радника.

Але після приходу нового власника Тодда Болі, Чех залишить клуб разом із тимчасовим спортивним директором Брюсом Баком і Мариною Грановською.

"Для мене була величезна честь виконувати цю роль у Челсі протягом останніх трьох років. Оскільки клуб перейшов у нову власність, я відчуваю, що настав правильний час для мене піти.

Мені приємно, що клуб зараз у відмінній позиції з новими власниками, і я впевнений у його майбутніх успіхах як на полі, так і поза ним", — розповів Чех.

У якості футболіста Челсі Чех зіграв 494 матчі, виграв чотири титули Прем'єр-ліги, чотири Кубки Англії та Лігу чемпіонів.