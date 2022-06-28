Англия

27-річний англієць може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного англійця зацікавлений лондонський Челсі, який уже погодив із футболістом особистий контракт.

Також наголошується, що керівництво "синіх" упевнене у підписанні футболіста збірної Англії найближчими днями. Сам гравець також наполягає на переході до Челсі.

Минулого сезону Стерлінг провів 47 матчів, у яких забивши 17 голів та віддавши 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті оцінив Стерлінга у 70 мільйонів євро.