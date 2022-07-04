Англия

Бразильський вінгер не перейде до Челсі.

Неймар не впевнений у своєму майбутньому в Парі Сен-Жермен, а тому може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Evening Standard, агенти бразильця запропонували свого клієнта лондонському клубу.

Однак, за інформацією джерела, головний тренер "пенсіонерів" Томас Тухель відмовився від ідеї підписання Неймара.

Минулого сезону бразильський вінгер забив 13 м'ячів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах за ПСЖ.

Нагадаємо, що Мілан готовий взяти в оренду Неймара.