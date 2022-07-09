Англійський вінгер завершує перехід до Манчестер Сіті.
Рахім Стерлінг, getty images
09 липня 2022, 12:43
Челсі вже тривалий час веде переговори про підписання вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, сторони узгодили деталі. Манчестер Сіті лише залишається офіційно прийняти фінальну пропозицію у розмірі 45 мільйонів фунтів плюс бонуси.
Журналіст також повідомляє, що Челсі та Манчестер Сіті тепер перейдуть до переговорного процесу щодо Натана Аке.
Відзначимо, що за сім років у складі "містян" форвард зіграв 339 матчів, в яких забив 131 м'яч.
Нагадаємо, перша пропозиція Челсі щодо Стерлінга у розмірі 25 мільйонів євро та бонуси була відхилена. Повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче виручити із продажу свого вінгера 60-70 мільйонів євро.