Англия

Англійський вінгер завершує перехід до Манчестер Сіті.

Челсі вже тривалий час веде переговори про підписання вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, сторони узгодили деталі. Манчестер Сіті лише залишається офіційно прийняти фінальну пропозицію у розмірі 45 мільйонів фунтів плюс бонуси.

Журналіст також повідомляє, що Челсі та Манчестер Сіті тепер перейдуть до переговорного процесу щодо Натана Аке.

Відзначимо, що за сім років у складі "містян" форвард зіграв 339 матчів, в яких забив 131 м'яч.

Нагадаємо, перша пропозиція Челсі щодо Стерлінга у розмірі 25 мільйонів євро та бонуси була відхилена. Повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче виручити із продажу свого вінгера 60-70 мільйонів євро.