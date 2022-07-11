Англия

Бразилець перейшов до новачка АПЛ.

Манчестер Юнайтед вирішив продати бразильського півзахисника Андреаса Перейру у Фулгем. Про це повідомив Фабріціо Романо.

26-річний хавбек підпише з "дачниками" довоготривалий контракт до літа 2026 року з опцією продовження ще на один сезон.

"Червоні дияволи" отримають за свого вихованця близько 12 мільйонів євро. Ще три мільйони будуть передбачені у якості бонусів.

Перейра дебютував за МЮ у 2015 році, але так і не зміг закріпитись у основному складі. Він часто їздив по арендах. Спочатку у Гаранаду, після у Валенсію та Лаціо.

Сезон-2021/22 Перейра провів у складі бразильського Фламенго. Клуб мав опцію викупу, але не став користуватись через невиразну гру у виконанні футболіста.