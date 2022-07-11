Англия

Алжирський вінгер залишиться у клубі.

Манчестер Сіті традиційно активно працює на трансферному ринку, але не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє видання L`Equipe, англійський клуб близький до продовження контракту з вінгером Ріядом Марезом.

Минулого сезону Марез провів 47 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 24 голи та 9 результативних передач.

Нагадаємо, що розглядає моєливість продажу Натана Аке - Челсі слідом за Стерлінгом хоче домовитися про перехід нідерландця.