Барселона продовжує розглядати варіанти для посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання FootMercato, "синьо-гранатові" запросили інформацію щодо можливого підписання Ріяда Мареза.

Алжирський півзахисник у поточному сезоні провів 36 поєдинків, у яких відзначився 22 голами та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, що Мареза визнано найкращим гравцем Манчестер Сіті в грудні.