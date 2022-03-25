"Синьо-гранатові" продовжують пошук вінгера.
Ріяд Марез, getty images
25 марта 2022, 21:05
Барселона продовжує розглядати варіанти для посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання FootMercato, "синьо-гранатові" запросили інформацію щодо можливого підписання Ріяда Мареза.
Алжирський півзахисник у поточному сезоні провів 36 поєдинків, у яких відзначився 22 голами та сімома результативними передачами.
Нагадаємо, що Мареза визнано найкращим гравцем Манчестер Сіті в грудні.