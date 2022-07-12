Захисник збірної Швеції продовжить кар'єру в АПЛ.
Людвіг Аугустінссон, Getty Images
12 липня 2022, 10:21
Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Севільї Людвігом Аугустінссоном.
Орендна угода розрахована на один рік. Наразі футболіст отримує дозвіл на роботу в Англії.
Його контракт з іспанським клубом розрахований до літа 2025 року.
Минулого сезону 28-річний швед провів 27 поєдинків, у яких зробив одну результативну передачу. Також на його рахунку 46 матчів у складі збірної Швеції.