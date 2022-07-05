Англия

27-річний єгиптянин продовжить кар'єру у Туреччині.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про перехід півзахисника Трезеге до складу Трабзонспору.

Деталі угоди із 27-річним єгиптянином не розголошуються.

Трезеге став гравцем "левів" у 2019 році і з того часу провів 64 матчі, в яких забив дев'ять голів і віддав п'ять асистів.

Другу частину минулого сезону Трезеге провів у складі Істанбула на правах оренди. На його рахунку 13 матчів, шість забитих м'ячів та чотири результативні передачі.

Зазначимо, що за підсумками минулої кампанії, Трабзонспор став чемпіоном турецької Суперліги.