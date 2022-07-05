27-річний єгиптянин продовжить кар'єру у Туреччині.
trabzonspor.org.tr
05 липня 2022, 07:39
Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про перехід півзахисника Трезеге до складу Трабзонспору.
Деталі угоди із 27-річним єгиптянином не розголошуються.
Трезеге став гравцем "левів" у 2019 році і з того часу провів 64 матчі, в яких забив дев'ять голів і віддав п'ять асистів.
Другу частину минулого сезону Трезеге провів у складі Істанбула на правах оренди. На його рахунку 13 матчів, шість забитих м'ячів та чотири результативні передачі.
Зазначимо, що за підсумками минулої кампанії, Трабзонспор став чемпіоном турецької Суперліги.