Крайній захисник Астон Вілли Ешлі Янг вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє офіційний сайт "левів", 36-річний англієць підписав із бірмінгемським клубом новий контракт, розрахований до кінця сезону-2022/23.

Aston Villa is pleased to announce @Youngy18 has signed a new one-year contract. ✍️