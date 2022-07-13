Англия

Поки подальша доля гравця точно невідома.

18-річний англійський нападник Астон Вілли Карні Чуквуемека поїхав зі зборів команди через ситуацію з контрактом.

Як пише Фабріціо Романо, про це повідомив сам наставник бірмінгемців Стівен Джеррард. "Карні ще не прийняв пропозицію щодо нового контракту, яка лежить на столі вже певний час. Я вирішив, що буде краще, якщо він продовжить тренувальну програму окремо" — сказав спеціаліст.

Нагадаємо, інтерес до Чуквуемеки виявляє Барселона.