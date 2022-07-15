Англия

Філ Джайлз прокоментував перехід українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Директор Брентфорда Філ Джайлз поділився своїми думками щодо трансферу українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

"Єгор – технічно оснащений гравець, він футболіст з дуже високим потенціалом. Він той, хто може створювати моменти, асистувати. Йому під силу додати нашій команді динамічності та сили.

Він приїхав до нас з України, де зараз дуже непростий час. Ми підтримаємо його всіма силами та зробимо все можливе, щоб його адаптація пройшла якнайшвидше", - наводить слова Джайлза прес-служба англійського клубу.

Нагадаємо, що 18-річний українець підписав трирічний контракт із можливістю продовження ще на один сезон.