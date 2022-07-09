Англия

Представник АПЛ посилив оборонну лінію.

Брентфорд продовжує роботу над комплеткацією складу перед початком сезону у чемпіонаті Англії.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, "клинки" домовилися про трансфер правого захисника Аарона Гікі з Болоньї.

Брентфорд не розголошує суму трансферу, проте відомо, що сторони підписали контракт терміном чотири роки.

В минулому сезоні захисник провів 34 матчі у складі Болоньї, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну гольову передачу.

Раніше в послугах Хікі був серйозно зацікавлений Арсенал.