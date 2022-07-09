Представник АПЛ посилив оборонну лінію.
Аарон Гікі, фото Брентфорд
09 липня 2022, 12:29
Брентфорд продовжує роботу над комплеткацією складу перед початком сезону у чемпіонаті Англії.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, "клинки" домовилися про трансфер правого захисника Аарона Гікі з Болоньї.
Брентфорд не розголошує суму трансферу, проте відомо, що сторони підписали контракт терміном чотири роки.
В минулому сезоні захисник провів 34 матчі у складі Болоньї, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну гольову передачу.
Раніше в послугах Хікі був серйозно зацікавлений Арсенал.