Англия

Алжирський вінгер продовжить виступати за "містян".

Манчестер Сіті підписав нову угоду з Ріядом Марезом, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Угода з алжирським вінгером розрахована до літа 2025 року — на три наступні сезони. Інші подробиці залишаються невідомими.

Минулого сезону Ріяд Марез провів за Манчестер Сіті 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 24 голи та віддав 9 результативних передач. Попередній контракт алжирця з клубом був розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті готовий відпустити Олександра Зінченка, а тому Арсенал готує пропозицію щодо українця.