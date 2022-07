Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед погодив з амстердамським Аяксом умови підписання їхнього центрального захисника Лісандро Мартінеса, який також може зіграти на лівому фланзі оборони та в опорній зоні.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 24-річний аргентинець вилетів зі своїм агентом з Амстердама до Манчестера, щоб приєднатися до своєї нової команди.

Here’s Lisandro Martínez together with his agent flying to Manchester from Amsterdam. Deal completed, club announcement to follow soon. Contract signed until June 2027. 🔴🛩🇦🇷 #MUFC



Manchester United are set to unveil Lisandro as 3d signing after Malacia and Eriksen. pic.twitter.com/UNORC0zgah