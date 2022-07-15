Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед погодив з амстердамським Аяксом умови підписання їхнього центрального захисника Лісандро Мартінеса, який також може зіграти на лівому фланзі оборони та в опорній зоні.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 24-річний аргентинець вилетів зі своїм агентом з Амстердама до Манчестера, щоб приєднатися до своєї нової команди.

Контракт підписано до літа 2027 року, тож залишається лише офіційне оголошення з боку Манчестер Юнайтед.

Раніше з'являлася інформація, що "червоні дияволи" підпишуть Лісандро Мартінеса за 55 мільйонів євро.