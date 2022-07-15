Аргентинський захисник стане гравцем Манчестер Юнайтед.
Лісандро Мартінес, getty images
15 липня 2022, 22:27
Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед погодив з амстердамським Аяксом умови підписання їхнього центрального захисника Лісандро Мартінеса, який також може зіграти на лівому фланзі оборони та в опорній зоні.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 24-річний аргентинець вилетів зі своїм агентом з Амстердама до Манчестера, щоб приєднатися до своєї нової команди.
Контракт підписано до літа 2027 року, тож залишається лише офіційне оголошення з боку Манчестер Юнайтед.
Раніше з'являлася інформація, що "червоні дияволи" підпишуть Лісандро Мартінеса за 55 мільйонів євро.