Англія

Сага довкола португальської зірки "червоних дияволів" продовжує нагріватися.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг в черговий раз заявив, що він розраховує на португальського нападаючого Кріштіану Роналду, сказавши, що він не продається.

"Кріштіану Роналду не продається. Я приходив у клуб, плануючи працювати з ним. Я з нетерпінням чекаю роботи з ним. Я поінформований про ситуацію, що склалася. У нього ще рік контракту з клубом", — наводить слова тен Гага журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Також голландський фахівець ствердно відповів на запитання, чи може Роналду залишитися в МЮ після майбутнього сезону.

Раніше повідомлялося, що Роналду розглядає можливість переходу до Атлетіко.