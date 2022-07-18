Сага довкола португальської зірки "червоних дияволів" продовжує нагріватися.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
18 липня 2022, 20:20
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг в черговий раз заявив, що він розраховує на португальського нападаючого Кріштіану Роналду, сказавши, що він не продається.
"Кріштіану Роналду не продається. Я приходив у клуб, плануючи працювати з ним. Я з нетерпінням чекаю роботи з ним. Я поінформований про ситуацію, що склалася. У нього ще рік контракту з клубом", — наводить слова тен Гага журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
Також голландський фахівець ствердно відповів на запитання, чи може Роналду залишитися в МЮ після майбутнього сезону.
Раніше повідомлялося, що Роналду розглядає можливість переходу до Атлетіко.