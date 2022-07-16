Германия

Німецький клуб не зацікавлений у португальці.

Напередодні журналіст німецького видання Abendzeitung Максіміліан Кох анонсував перехід Кріштіану Роналду до мюнхенської Баварії.

Але директор чинного чемпіона Німеччини Хасан Саліхаміджич відсіяв ці чутки в інтерв'ю Sport1.

"Я дуже поважаю Кріштіану Роналду, його успіхи та його кар'єру. Але ще раз: переходу Роналду в Баварію не буде. Це не є для нас темою для розмов", — сказав функціонер.

Також, як повідомляє Фабріціо Романо, агент Роналду Жорже Мендеш до останнього намагався домовитись з Баварією по своєму зірковому клієнту, але не вийшло.