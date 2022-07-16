Німецький клуб не зацікавлений у португальці.
Кріштіану Роналду. Getty Images
16 липня 2022, 15:05
Напередодні журналіст німецького видання Abendzeitung Максіміліан Кох анонсував перехід Кріштіану Роналду до мюнхенської Баварії.
Але директор чинного чемпіона Німеччини Хасан Саліхаміджич відсіяв ці чутки в інтерв'ю Sport1.
"Я дуже поважаю Кріштіану Роналду, його успіхи та його кар'єру. Але ще раз: переходу Роналду в Баварію не буде. Це не є для нас темою для розмов", — сказав функціонер.
Також, як повідомляє Фабріціо Романо, агент Роналду Жорже Мендеш до останнього намагався домовитись з Баварією по своєму зірковому клієнту, але не вийшло.