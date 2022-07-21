Англія

Лондонці чекають остаточної згоди Севільї.

Сьогоднішній день — вирішальний у трансферній епопеї французького оборонця Жуля Кунде, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Челсі почуває себе набагто впевненіше після нової пропозиції у 55 мільйонів фунтів (приблизно 65 мільйонів євро), проте ще чекає остаточної згоди з боку Севільї.

Також журналіст пише, що 23-річному футболісту вже запропонований контракт до літа 2027-го.

Щодо Барселони, то вона не надсилала андалусійцам пропозиції, проте продовжує розмовляти з футболістом на рахунок особистих умов.