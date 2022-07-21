Англія

Захисник може перебратися до АПЛ.

Манчестер Сіті розглядає варіанти посилення лівого флангу оборони у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання inews, агенти Алехандро Гримальдо запропонували послуги свого клієнта "містянам".

Минулого сезону іспанський футболіст відіграв 47 матчів на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та сімома асистами.

Зазначимо, що Манчестер Сіті відпускає Олександра Зінченка до Арсеналу, а також поки що не може домовитися про перехід Кукурельї.

Нагадаємо, що Барселона намагається прискорити переговори щодо трансферу Грімальдо.