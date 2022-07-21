Захисник може перебратися до АПЛ.
Алехандро Грімальдо, getty images
21 липня 2022, 19:03
Манчестер Сіті розглядає варіанти посилення лівого флангу оборони у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання inews, агенти Алехандро Гримальдо запропонували послуги свого клієнта "містянам".
Минулого сезону іспанський футболіст відіграв 47 матчів на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та сімома асистами.
Зазначимо, що Манчестер Сіті відпускає Олександра Зінченка до Арсеналу, а також поки що не може домовитися про перехід Кукурельї.
Нагадаємо, що Барселона намагається прискорити переговори щодо трансферу Грімальдо.