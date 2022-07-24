Англія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

В Орландо (США) відбувся черговий товариський поєдинок із "гучною" вивіскою між Арсеналом та Челсі, який пройшов у рамках підготовки до нового сезону та завершився розгромною перемогою "канонірів".

Підопічні Мікеля Артети відправили у ворота "синіх" по два м'ячі у кожному з таймів, не залишивши супернику жодних шансів навіть на теоритичний успіх. Фінальний рахунок — 4:0.

Окрім цього, у цьому матчі за Арсенал дебютував українець Олександр Зінченко, окреме відео з діями якого проти Челсі публікувалося раніше на Football.uaa.

Огляд матчу:

Арсенал – Челсі 4:0

Голи: Жезус 15, Мартінеллі 36, Сака 66, Локонга 90+2

Арсенал: Рамсдейл (Тернер 73) – Вайт (Седрік 73), Саліба, Габріел, Зінченко (Тавареш 46) – Парті (Ельнені 73), Джака (Мейтленд-Найлз 79) – Сака (Маркіньос 79), Едегор (Локонга 79), Мартінеллі (Пепе 73) – Жезус (Нкетіа 57)

Челсі: Менді – Джеймс (Хадсон-Одої 73), Чалоба (Сарр 45), Сілва (Кулібалі 73), Емерсон (Аспілікуета 46) – Галлахер (Алонсо 46), Жоржіньо (Ампаду 73), Маунт (Зієш 64) – Стерлінг (Пулішич 46), Хавертц (Батшуайї 64), Вернер (Ковачич 46)

Попередження: Нкетіа, Едегор – Маунт, Алонсо, Ампаду, Кулібалі