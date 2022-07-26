Англія

Бельгієць наразі залишається гравцем "лисів".

Голова правління Лестера Айяват Шрівадданапрабха стверджує, що Лестер не отримував жодної офіційної пропозиції щодо трансферу Юрі Тілеманса. Про це пише відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Арсенал та Манчестер Юнайтед, попри всі чутки, жодного разу не зверталися до "лисів" з приводу трансфера бельгійця. Зараз Юрі залишається у Лестері.

Нагадаємо, сам 25-річний футболіст бажає перейти до стану "канонірів".