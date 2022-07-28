Англія

Португальський нападник хоче грати у команді, яка виступає у Лізі чемпіонів.

Кріштіану Роналду, як і раніше, хоче змінити клубну прописку в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Athletic, португальський нападник хоче піти у команду, яка виступає у Лізі чемпіонів.

Стверджується, що Кріштіану Роналду хоче продовжувати конкурувати з Ліонелем Мессі за показником голів у турнірі. У португальця поки що 140 голів, у Мессі – 125.

Крім того, Роналду хоче обійти Ліонеля за кількістю голів на груповій стадії турніру (73 проти 76 зараз).

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мендеш знову спробує домовитися з Челсі, Баварією та Атлетико про перехід Роналду.