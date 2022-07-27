Англія

"Червоні дияволи" не хочуть відпускати зіркового португальця.

Невизначеності щодо майбутнього ключового нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду продовжують набирати обертів після того, як з'явилася інформація про бажання 37-річного португальця змінити клуб цього літа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому Кріштіану Роналду хоче залишити Манчестер Юнайтед

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, ситуація щодо 37-річного португальця не змінилася — останні 24 години зірковий футболіст повідомив головному тренеру манкуніанців Еріку тен Гаґу про бажання змінити клуб.

За інформацією джерела, футбольний агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси Роналду, намагається знайти рішення для свого клієнта.

Мендеш обрав вичікувальну стратегію, як було приблизно рік тому у ситуації з відходом Кріштіану з туринського Ювентуса.