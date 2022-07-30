Англія

Німецький форвард наступного сезону може провести в іншому клубі.

Нападник Тімо Вернер минулого сезону отримував недостатньо ігрової практики в Челсі, а тому може змінити клубну прописку.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, лондонський клуб готовий відпустити Тімо Вернера до іншого клубу на правах оренди.

Стверджується, що за німецького форварда змагатимуться два клуби – Ювентус та РБ Лейпциг. У угоді буде опція викупу.

Минулого сезону Вернер провів 37 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Ювентус розпочав переговори з Челсі щодо Вернера.