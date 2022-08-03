Англія

Голкіпер долучиться до команди на початку 2023 року.

Від моменту появи новини про підтримку України збоку голкіпера американського клубу Чікаго Файр Гейбріела Слоніни до звістки про зацікавленість у його послугах ізбоку лондонського Челсі та мадридського Реалу минуло зовсім небагато часу.

Однак вирішення питання відносно долі цього талановитого 18-річного виконавця було відкладено вже на літню трансферну кампанію, і зрештою навіть чинні чемпіони Іспанії були змушені відійти від справ під потужним тиском ізбоку "синіх".

Перш за все, Челсі переміг у цих перегонах за рахунок великої пропозиції американський стороні — клуб погодився заплатити 15 млн доларів за геть юного виконавця.

Зрештою, залишалось лише дочекатись офіційного оголошення щодо цього переходу, що й відбулось напередодні пізно ввечері.

"Пенсіонери" заявили про підписання шестирічного контракту зі Слоніною, тоді як найближчі півроку гравець проведе в своєму рідному клубі в намаганні гідно завершити з ним сезон МЛС.

За поточний футбольний рік у Америці гравець виходив на поле 23 рази, пропустивши 28 голів та 10 разів відстоявши "на нуль".